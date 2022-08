Bangladesh: les stations-service prises d'assaut avant une hausse drastique de prix des carburants

Des Bangladais font la queue dans une station-service à Dacca après la hausse du prix des carburants au Bangladesh, le 5 août 2022. Le gouvernement du Bangladesh a annoncé vendredi 6 août que le prix de l'essence augmenterait de 51,7% et celui du diesel de 42,5% dimanche 7 août.

Au Bangladesh, le prix des carburants augmente ce dimanche 7 août 40 à 50%. Une décision prise par le gouvernement pour compenser la flambée du cours du pétrole. Cette annonce soudaine, qui a entraîné des queues interminables, provoque déjà une inflation généralisée.

Avec notre correspondant régional, Sébastien Farcis

Des milliers de motos et de voitures attendaient ce samedi 6 août devant des stations essence, pour essayer de faire le plein avant la forte augmentation de ce dimanche. Ce qui a entraîné des tensions et des affrontements.

Les Bangladais sont désespérés devant cette inflation soudaine : le prix du diesel a grimpé de 42% et celui de l’essence de 51% en une nuit.

Cela rend d’abord tous les déplacements plus coûteux : le ticket de bus a déjà augmenté de 16 à 22%, selon les trajets. Et cela devrait aussi se répercuter sur le prix des aliments et de biens de consommation, qui sont également transportés par camion.

L'inflation a déjà augmenté de plus de 8% au mois de juin, soit le taux le plus haut du Bangladesh depuis huit ans.

