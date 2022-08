Blinken attendu aux Philippines pour discuter de la coopération entre Manille et Washington

Le chef de la diplomatie américaine doit rencontrer le nouveau président philippin Ferdinand Marcos Jr. AP - Aaron Favila

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Dans le cadre de sa tournée de dix jours en Asie du Sud-Est et en Afrique, après le Cambodge, le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken se rend ce samedi 6 août aux Philippines où il doit rencontrer son homologue philippin Enrique Manalo et le président Ferdinand Marcos Junior. Au menu des rencontres, le renforcement de l’alliance entre Manille et Washington, après six ans de relations mouvementées sous la présidence de Rodrigo Duterte.