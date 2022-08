Covid en Chine: des dizaines de milliers de touristes coincés sur l'île d'Hainan

Face à des cas de Covid, des milliers de touristes chinois sont coincés sur l'île de Hainan, la "Hawai chinoise". (image d'illustration) AP - Peng Peng

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Plus de 80 000 touristes chinois sont bloqués sur l'île de Hainan, dans le sud de la Chine, après la détection de plus de 1 400 cas de contamination au Covid. Les autorités ont renforcé ce lundi 8 août les mesures sanitaires en élargissant le périmètre de confinement à de nouvelles zones et en réduisant les transports publics.