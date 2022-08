Reportage

Dans l’ouest de l’Afghanistan, les chiites célèbrent l’Achoura la peur au ventre

Dans une rue de Herat, au sud-ouest de Kaboul, en Afghanistan. AP - Fraidoon Pooyaa

Onze personnes ont été tuées, une quarantaine d’autres blessées dans deux explosions survenues les 5 et 6 août dans l’ouest de l’Afghanistan. Vendredi, la bombe a explosé lors d’un rassemblement funéraire dans un quartier chiite de Kaboul, attentat revendiqué par la branche afghane de l’organisation État islamique. Samedi, l’explosion a eu lieu dans un quartier voisin où les hazaras, chiites, résident en grand nombre. C’est dans cette atmosphère que la minorité religieuse célèbre ce 8 août sa fête religieuse la plus importante, l’Achoura, qui commémore le martyre de l'imam Hossein, petit-fils du prophète Mahomet et fils d'Ali, tué en 680 par les troupes du calife omeyyade lors d'une bataille dans le désert de Kerbala.