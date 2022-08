Corée du Sud: des pluies torrentielles font au moins neuf morts et plusieurs disparus

Séoul et sa région viennent de subir des précipitations record, considérées comme les plus importantes en 115 ans, provoquant des inondations soudaines et submergeant de nombreuses routes et bâtiments.

En une journée, il est tombé sur certaines zones l’équivalent d’un mois de précipitations.

Ce sont des scènes dignes d’un film catastrophe. Les inondations éclair survenues dans la nuit de lundi à mardi dans le sud de la capitale sud-coréenne ont laissé place ce mardi matin à des enchevêtrements de voitures abandonnées dans les rues par des conducteurs pris au piège par la montée des eaux, rapporte notre correspondant à Séoul, Louis Palligiano.

Des images dramatiques partagées lundi soir sur les réseaux sociaux ont montré des personnes pataugeant dans l'eau qui leur montait jusqu'à la taille, des stations de métro débordant et des voitures à moitié submergées dans le quartier chic de Gangnam à Séoul.

Selon l'agence de presse Yonhap, les précipitations qui se sont abattues sur la capitale et sa région sont les plus importantes depuis 80 ans. Le dernier bilan fait état d’au moins neuf morts, six disparus et 441 résidents de la région métropolitaine ont dû quitter à la hâte leur logement. Parmi les personnes décédées, trois femmes, membres d’une même famille, se sont retrouvées prisonnières de leur appartement en demi-sous-sol submergé.

Une nouvelle tempête d'ici jeudi

Après avoir présidé une réunion gouvernementale d'urgence sur la réponse aux fortes pluies, le président Yoon Suk-yeol s’est rendu sur place pour rencontrer les habitants du quartier et comprendre la cause du drame.

Le président a ordonné aux responsables gouvernementaux d'évacuer les résidents des zones à risque et a encouragé les entreprises à permettre à leurs employés d'avoir des horaires de travail flexibles mardi matin. « Rien n'est plus précieux que la vie et la sécurité. Le gouvernement va gérer minutieusement la situation de fortes pluies », a-t-il écrit sur son compte Facebook.

L'Agence météorologique de Corée (KMA) prévoit qu'une autre vague de pluies torrentielles devrait frapper la région de la capitale d’ici jeudi. Les habitants sont donc sommés de « faire attention aux fortes pluies, aux rafales, ainsi qu'au tonnerre et aux éclairs dans la région centrale » dans les prochains jours. Jusqu'à 300 millimètres de pluie supplémentaires étaient prévus pour la région centrale, y compris Séoul, jusqu'à jeudi, a détaillé la même source.

(Et avec AFP)

