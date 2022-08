Dans le Cachemire, les processions de Moharram marquées par les restrictions

Le Moharram, le mois lunaire durant lequel les chiites commémorent le martyre de l'imam Hussein, a donné lieu à des processions au Cachemire. Les autorités indiennes ont imposé des restrictions importantes dans cette région à majorité musulmane par crainte que ce rituel soit utilisé comme plateforme par les séparatistes.

Avec notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis

Dimanche 7 août, les forces de l’ordre ont interdit toute procession au Cachemire pour le huitième jour de ce mois religieux de Moharram. L’internet mobile a été coupé dans une partie de la capitale, Srinagar, et des dizaines de personnes ont été arrêtées pour avoir bravé les restrictions.

Ce mardi, la procession est autorisée, mais ne peut pas passer par son circuit traditionnel du centre de Srinagar. Cela fait 30 ans, depuis le début de l’insurrection séparatiste au Cachemire, que les militaires indiens restreignent fortement cette commémoration chiite.

« Pour les chiites, cette commémoration symbolise la résistance contre la cruauté et l’oppresseur. Donc certains ont eu recours à des messages politiques pendant la procession, mais cela est moins le cas aujourd’hui, indique un jeune pèlerin. L’armée indienne protège les pèlerinages hindous de la région, pourquoi ne peut-elle pas le faire pour les processions musulmanes ? C’est injuste. »

Il y a trois ans, New Delhi a révoqué le statut d’autonomie du Cachemire et affirme depuis que la région a retrouvé le calme. Mais l’armée compte toujours plusieurs centaines de milliers d’hommes sur place, et les Cachemiriens vivent sous un contrôle serré : les journalistes locaux sont intimidés ou emprisonnés et les médias étrangers ne sont pas autorisés à se rendre sur place.

