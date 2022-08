Les Philippines annulent une commande d’hélicoptères russes

Les autorités philippines ont annulé la commande de 16 hélicoptères militaires russes, confirmant les articles de presse assurant que l'ex-président Rodrigo Duterte avait décidé cette rupture de contrat pour cause de sanctions américaines contre Moscou.

Publicité Lire la suite

La modernisation de l'équipement militaire philippin se fera donc sans la Russie. Manille, allié de longue date des États-Unis, avait conclu en novembre un contrat de 12,7 milliards de pesos philippins (228 millions d'euros) pour des hélicoptères Mi-17 afin de moderniser ses équipements militaires. Mais le ministère philippin de la Défense a indiqué ce mercredi être « en train de formaliser la rupture » de ce contrat. Manille justifie cette annulation par « les récents développements politiques mondiaux », sans toutefois citer les sanctions américaines contre Moscou.

Delfin Lozenzana, ministre de la Défense sous l'ancien président Rodrigo Duterte, assurait en mars que la vente était toujours d'actualité, Manille ayant payé un acompte avant le début de la guerre. Mais la semaine dernière, M. Lozenzana a assuré que l'ex-président avait décidé de la rupture du contrat avant de passer la main le 30 juin à son successeur Ferdinand Marcos Jr, qui a confirmé la décision.

Moscou perd du terrain

Depuis l'invasion russe en Ukraine, Washington et ses alliés ont imposé une série de sanctions visant à couper la Russie du système financier mondial et à assécher les fonds permettant de financer sa guerre. Plus encore : depuis 2017, une loi américaine sanctionne toute personne effectuant des transactions avec les secteurs russes du renseignement ou de la défense.

La Russie, deuxième vendeur d'armes au monde derrière les États-Unis, a ainsi perdu du terrain en Asie du Sud-Est, une région jusqu'alors très demandeuse de produits russes aux prix bien plus abordables. Moscou avait vu ses exportations d'armes ralentir dès 2014 et l'annexion de la Crimée. Aujourd'hui, certains pays asiatiques pourraient être pénalisés, comme le Vietnam, dont l'équipement militaire provient à 80% de Russie.

Par ricochet, ce revirement des Philippines pourrait profiter aux États-Unis, allié historique de Manille. Et justement, l'ambassadeur philippin à Washington a annoncé que la Maison Blanche avait déjà proposé des hélicoptères américains en remplacement.

► À lire aussi : Philippines: A. Blinken assure Ferdinand Marcos Jr. de «l'alliance inébranlable» entre Washington et Manille

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne