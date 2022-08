Taïwan annule un événement mondial LGBT+ après la demande de le rebaptiser

Un événement mondial LGBT+ a été annulé ce vendredi par des responsables taïwanais en signe de protestation après la demande des organisateurs mondiaux de retirer Taïwan de l'intitulé de l’événement.

L’annulation de la WorldPride Taïwan 2025 est intervenue après la décision de l’ONG de défense des droits LGTB+ InterPride de rebaptiser l’événement WorldPride Kaohsiung, du nom d’une ville du sud de l’île qui devait accueillir le rassemblement. C’en était trop pour les organisateurs de la manifestation, tout comme le gouvernement de Taïwan qui a regretté une interférence politique dans l’événement, le premier du genre en Asie, et qui avait pour objectif de faire avancer la diversité et l’égalité dans la région.

Taïwan est une démocratie autonome, que la Chine revendique, la privant d'une pleine participation à la scène internationale et restreignant ses relations diplomatiques.

« Taïwan regrette profondément qu'InterPride, sur des considérations politiques, ait rejeté unilatéralement le consensus auquel les deux parties étaient parvenues et ait rompu une relation de coopération et de confiance », a réagi le ministère taïwanais des Affaires étrangères dans un communiqué vendredi. « Non seulement la décision ne respecte pas les droits et les efforts assidus de Taïwan, mais elle nuit également à la vaste communauté LGBTIQ+ d'Asie ». InterPride n'a pas répondu aux sollicitations.

Taïwan avait remporté l'an dernier l’organisation de cet événement mêlant marches et événements culturels. L’île figure aussi parmi les pays à l'avant-garde des droits LGBT+ en Asie, avec la légalisation du mariage homosexuel en 2019, une première dans la région.

Le comité taïwanais de WorldPride a dit avoir pris cette décision « pour le plus grand intérêt de la communauté LGBTIQ+ de Taïwan » et a précisé que ses membres démissionneraient de leurs fonctions.

