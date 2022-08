Reportage

Afghanistan: une manifestation de femmes dispersée par les tirs des talibans à Kaboul

Manifestation d’une cinquantaine de femmes samedi matin 13 août devant le ministère de l’Education à Kaboul. © Clea Broadhurst / RFI

À Kaboul, en Afghanistan, une manifestation d’une cinquantaine de femmes s’est tenue ce samedi matin 13 août devant le ministère de l’Éducation. Après cinq minutes, tirs en l'air et coups de crosse : des talibans ont violemment dispersé le rassemblement de femmes pour le droit au travail et à l'éducation, près d’un an après l'arrivée au pouvoir des islamistes en Afghanistan.