Arezo, l'Afghane résignée mais pas vaincue

Portrait libre

Haute fonctionnaire en Afghanistan, Arezo [son nom a été modifié] s’épanouissait dans sa vie de femme active. La prise du pouvoir par les talibans le 15 août 2021 a fait basculer son destin. Elle n’est désormais plus qu’une ombre sociale, contrainte de rester à domicile, simplement parce qu’elle est une femme.

De notre correspondante à Kaboul,

« Tous les aspects de ma vie ont changé », souffle Arezo. Elle se confie dans l’intimité de son salon moderne. Les tables basses sont garnies de fruits secs et de biscuits, comme l’exige l’hospitalité afghane. « Avant je gagnais bien ma vie, je me plaisais dans mon travail », raconte l’ancienne haute fonctionnaire sous couvert d’anonymat. « Aujourd’hui, le peuple entier est dans le même bateau », dit-elle. « Nous ne pensons qu’à une chose, nos problèmes financiers ».

Né en 1972 dans la capitale afghane, Arezo est une pure Kaboulienne. Elle grandit au sien d’une grande fratrie couvée par une mère au foyer et un père tailleur pour hommes. Après une licence de langues étrangères et de littérature anglaise au début des années 1990, elle se lance dans un master de sciences politiques et de relations internationales à l’université de Kaboul. Un parcours universitaire qui sera perturbé par l’arrivée des talibans en 1996. Les étudiants en religion originaires du sud du pays prennent le pouvoir et appliquent une version rigoriste de la charia, la loi islamique. Les femmes sont assignées à résidence, forcées de porter le tchadri, la burqa et ne sont pas autorisées à sortir de chez elles sans être accompagnées d’un maharam, un chaperon masculin issu de leur famille proche.

« C'étaient des animaux », dit Arezo pour qualifier les combattants talibans de l’époque. Elle se remémore sa fuite en Iran avec sa famille peu après que les fondamentalistes religieux ont pris les rênes du pouvoir. Elle a 24 ans et sa vie bascule pour la première fois. Elle ne revient en Afghanistan qu’après l’invasion américaine en 2001, au lendemain des attentats du 11 septembre. La République islamique d’Afghanistan est instaurée et Arezo reprend le cours de sa vie dans son pays. Ses diplômes en poche, elle rejoint une ONG puis en 2007 intègre un service au sein d’un ministère à Kaboul.

Arezo a été durant 15 ans à la tête d’une équipe mixte. Élégante et toujours affable, elle recevait dans son bureau des Afghans et des étrangers avec qui elle prenait le temps de converser en anglais et ne manquait jamais de pratiquer la langue de Molière avec ses interlocuteurs français. À cinquante ans, elle nourrit toujours une passion pour les langues étrangères.

Poste retiré, salaire réduit

Après que les talibans ont pris le pouvoir il y a un an, son poste lui a été retiré. Les nouveaux maîtres du pays l’ont remplacée par l’un des employés qu’elle supervisait auparavant. Un homme qu’elle a dû former au téléphone, les talibans ne l’autorisant pas à pénétrer dans les locaux du ministère. « Ils m’ont dit de rester chez moi, sans explication, et ils ont réduit mon salaire ». Chaque mois, elle perçoit à présent 20 000 afghanis (l’équivalent de 216 euros) au lieu de 120 000 afghanis (1 300 euros), son salaire mensuel pendant 16 ans avant le 15 août 2021. Elle ignore combien de temps cette somme lui sera encore versée.

« L’histoire ne cesse de se répéter en Afghanistan, malheureusement », lâche-t-elle. Arezo parle calmement, les doigts enchevêtrés, un voile léger sur ses cheveux ramassés en chignon. Elle évoque son époux, étendu dans l’une des chambres de son appartement dans une résidence familiale habitée par la classe moyenne de Kaboul. Il est alité depuis quatre ans après avoir été victime d’un AVC. Arezo subvient seule aux besoins de sa famille. Il y a un an, elle a retiré ses trois enfants des écoles privées réputées où ils étaient scolarisés pour les inscrire dans les établissements gouvernementaux ne pouvant plus payer les frais de scolarité. « Mon fils est au lycée mais il n’a que trois enseignants sur sept », explique-t-elle en ajoutant que de nombreux professeurs ont quitté leur emploi faute de recevoir leur salaire.

« Je n’ai plus d’espoir pour mon avenir proche », lâche-t-elle. « Les talibans n’ont pas changé. C’est un régime sombre », dit-elle. Sa fille âgée de 8 ans, assise près d’elle, reste silencieuse. L’année prochaine elle ira au collège en 6e, la dernière année de scolarisation autorisée à ce jour pour les filles sous le régime taliban. « Les mères comme moi devons accepter cette situation pour le moment », lâche Arezo. « Peut-être que les talibans dirigeront ce pays quelques années encore, mais cela ne durera pas », veut-elle croire. « Ils ne resteront pas victorieux, car le peuple n’est pas avec eux. »

