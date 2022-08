Afghanistan: les avoirs de la Banque centrale toujours gelés, pas de détente avec Washington

Le gel des avoirs de la Banque centrale afghane continue

Plus de 7 milliards de dollars : c’est le montant des avoirs étrangers de la Banque centrale afghane qui ont été gelés par les États-Unis à la chute du gouvernement afghan il y a pile un an. Kaboul devrait pouvoir disposer de près de 9 milliards d’avoirs en tout, dont une grande majorité bloquée par Washington, mais la banque mondiale et l’Union européenne contrôlent aussi des centaines de millions. Alors que le pays s'enfonce dans une crise économique sans issue visible, et que la famine menace l'Afghanistan les appels se multiplient pour la levée des sanctions et du gel des avoir, mais sans résultat pour l'instant.

En février dernier, Joe Biden avait fait un « premier pas » selon les mots de la Maison Blanche : le président annonçait le dégel d’une partie des fonds dont la moitié servirait à l’indemnisation des victimes du 11 septembre, et l’autre à une aide humanitaire directe en Afghanistan, c’est-à-dire sans que l’argent passe par les mains des talibans.

Mais le constat est quasi unanime, des envoyés spéciaux de l’ONU aux humanitaires, en passant par de nombreux responsables politiques dans le monde : l’aide humanitaire ne suffira pas à relever le pays qui sombre dans la misère. Cette misère menace des millions de personnes de famine, pousse les Afghans à émigrer et met aussi en péril la stabilité régionale.

Les discussions entre Washington et Kaboul continuent de façon pragmatique, notamment au sujet de la reconstruction du pays. Mais sur la question des avoirs, elles vont très lentement selon l’International crisis group. L’affaire al-Zawahiri a refroidi les relations. La présence du chef terroriste en plein cœur de Kaboul a été perçue comme une violation des accords de Doha, voire comme une trahison par Washington. Même chose côté Afghan après son élimination par les forces américaines. Enfin, l’approche des élections de mi-mandat aux Etats-Unis ne favorise pas l’annonce de mesures qui pourraient être perçues comme clémentes vis-à-vis des talibans.