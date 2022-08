Inde: 75 ans d'histoire à travers le regard de trois générations

Témoignages

Le 15 août 1947, l’Inde obtenait son indépendance, après la colonisation britannique de près d’un siècle, et au prix d’une partition sanglante avec le Pakistan. Depuis, le pays a dû se relever, pour essayer de former une démocratie égalitaire. Regard de trois Indiens de trois âges et origines sociales différentes, sur l’évolution de leur pays depuis 75 ans.

De notre correspondant à New Delhi,

Maharaja Krishna Rasgotra a les rides creusées et la démarche lente. Mais cet homme de 97 ans garde le regard perçant et la mémoire vive. Le 15 août 1947, quand l’Inde et le Pakistan obtiennent leur indépendance, il a 22 ans. Cet hindou originaire du Cachemire travaille alors du côté indien de la nouvelle frontière, mais toute sa famille est restée vivre du côté pakistanais.

« Mes parents ne voulaient pas partir, confie Maharaja Rasgotra depuis sa résidence de New Delhi. Ils me disaient : " une ligne va être tracée, une frontière va apparaître, mais nous avons de bonnes relations avec nos voisins musulmans, alors qu’est-ce qui peut nous arriver ? " ». Mais la situation se dégrade rapidement. Les jours précédant l’indépendance, les meurtres et les viols sont de plus en plus courants dans cette partie de l’ouest du Pendjab, où vivent alors beaucoup d’hindous.

Le 15 août, l’armée rassemble donc les hindous pour les escorter dans leur fuite. « Mes parents âgés ont tout abandonné et sont partis à pied vers la frontière indienne, raconte Maharaja Rasgotra. Cela leur a pris toute la journée et ils ont été attaqués en chemin, mais grâce à la protection de l’armée, ils ont survécu ». Beaucoup d’autres n’ont pas la même chance. Des centaines de milliers de personnes périssent dans ces attaques, et les femmes sont régulièrement violées. Même les trains sont pris d’assaut, et des wagons arrivent en gare remplis de cadavres.

Jusqu’à 2 millions de morts

Ce jeune professeur de littérature anglaise participe alors à l’organisation d’un énorme camp de réfugiés ouvert dans son université de la ville frontalière de Ludhiana, dans le nouveau Pendjab indien. Jusqu’à 50 000 personnes sont accueillies ici, sous des tentes. « Je lisais la peur de ces gens dans leurs yeux, ils étaient terrifiés et leurs histoires continuent à me hanter, témoigne Maharaja Rasgotra. Certains avaient perdu la moitié des membres de leurs familles, d’autres arrivaient avec un bras coupé. Une famille de sikhs m’a dit que leurs filles avaient préféré se tuer en se jetant dans un puits pour éviter d’être enlevées ».

Cet exode monumental entraîna la mort de 200 000 à 2 millions de personnes et la fuite de 10 à 20 millions d’autres. Et cette partition de l’Inde et du Pakistan continue à obséder les Indiens car, 75 ans après, les divisions religieuses qui l’ont causée sont toujours profondes et régulièrement instrumentalisées par les politiciens. « Les émeutes religieuses continuent aujourd’hui, c’est l’un des héritages de cette partition dont nous n’avons pas réussi à nous débarrasser », conclut Maharaja Rasgotra, qui fut diplomate de haut rang, et entre autres, ambassadeur de l’Inde en France.

Maharaja Krishna Rasgotra, 97 ans, a vécu la partition de sa région du Cachemire au moment de l’indépendance. Sa famille hindoue a dû fuir la partie pakistanaise. © Sébastien Farcis/RFI

D’une famille modeste à la Silicon Valley indienne

Mais depuis ces heures sombres, l’Inde a connu un développement phénoménal. Quand les colons britanniques ont quitté le sous-continent, des famines frappaient régulièrement et tuaient en masse, le système d’éducation était tellement sous-développé que seulement 12% de la population était lettrée. Aujourd’hui, l’Inde est auto-suffisante en alimentation et exporte même du blé ; 77% des Indiens sont lettrés et ses écoles d’ingénieurs publiques sont reconnues dans le monde entier. Et la génération suivante en récolte les fruits.

Anand Kumar Rathi, âgé de 41 ans, vient ainsi d’une famille modeste du Rajasthan. Son père n’a pas terminé le lycée et a quitté cette région du nord pour tenter sa chance dans le grand Sud indien, au Tamil Nadu. « Il n’a jamais eu peur de prendre des risques, et à force de travailler dur, son entreprise est devenue l’un des plus grands vendeurs de boîtes d’allumettes en Inde ». Et cela a permis à ses enfants de se hisser rapidement dans la société : Anand Rathi est aujourd’hui un banquier d’investissements et gestionnaire de grandes fortunes à Bangalore. Sa compagnie Augment, basée dans cette Silicon Valley indienne, gère 5 milliards de roupies de capitaux (environ 60 millions d’euros).

« L’Inde a pris deux à trois décennies de retard dans son développement car l’élite éduquée du pays est partie travailler en Occident, déplore Anand Rathi. Et cela me met hors de moi de savoir que notre pays n’a pas su offrir de places à ces personnes qui auraient pu apporter un changement rapide au pays ». Cette fuite des cerveaux s’est estompée, et certains reviennent même en Inde, ce qui rend le secteur plus compétitif, estime ce spécialiste. « Les nouvelles technologies sont à un niveau tellement avancé en Inde que nous ne nous occupons plus seulement de services délocalisés et de centres d’appels, mais du développement de l’intelligence artificielle du monde entier. Les opportunités vont être énormes pour l’Inde dans les années à venir », assure Anand Rathi, optimiste.

Anand Kumar Rathi, 41 ans, fils de famille modeste, a fondé sa compagnie de gestion du patrimoine de riches Indiens, à Bangalore. © Archives personnelles de Anand Kumar Rathi

Inégalités et discriminations entre castes

La croissance économique indienne, en partie tirée par ces nouvelles technologies, a en effet été formidable depuis trente ans et l’économie indienne est aujourd’hui la troisième plus riche du monde, en termes de parité de pouvoir d’achat. Mais ces richesses sont très mal redistribuées, ce qui fait que la société indienne est également l’une des plus inégalitaires - les 10% les plus fortunés possèdent 57% des richesses, selon le Rapport mondial sur les inégalités, coordonné entre autres par Thomas Piketty.

Soixante-quinze ans après son indépendance, l’Inde continue également à souffrir de deux maux chroniques : les discriminations entre castes et la corruption. « Dans mon village, les gens de castes supérieures font tout pour me décourager d’étudier, car ils ne veulent pas que je devienne plus éduqué qu’eux », témoigne Vivek Yadav, un étudiant de basse caste de 25 ans de Jaunpur, en Uttar Pradesh, dans le Nord. Ce fils d’un travailleur journalier peu scolarisé et d’une mère illettrée a toutefois déjà brisé un plafond de verre : il a obtenu une licence universitaire de sciences politiques et prépare les examens de la fonction publique régionale - un emploi de fonctionnaire qui lui offrirait des revenus garantis, et donc une sortie assurée de la pauvreté.

Mais l’examen d’entrée qu’il a passé en juillet pourrait être annulé, à cause de soupçons de corruption et de fuites des épreuves. Vivek Yadav persistera malgré tout, avec un rêve pour l’Inde de demain : que « l’État renforce le système d’enseignement public, car aujourd’hui, ces écoles sont délaissées, sans ventilateur ou infrastructure de qualité, et il est difficile d’y étudier », déplore-t-il. La moitié de la population indienne, soit environ 700 millions de personnes, a moins de 25 ans. Offrir une éducation de qualité au plus grand nombre décidera certainement du développement de l’Inde de demain.

Vivek Yadav, 25 ans, dans sa chambre d’étudiants d’Allahabad, en Uttar Pradesh, où il prépare les examens de la fonction publique pour essayer de s’assurer une vie meilleure. © Gaurav Gulmohar/RFI

