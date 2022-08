Les résolutions de Narendra Modi pour les 75 ans d’indépendance de l’Inde

Ce lundi matin 15 août, le Premier ministre Indien a tenu un discours lors de la symbolique 75e fête de l’indépendance du pays. Depuis le Fort Rouge de New Delhi, Narendra Modi a voulu tracer des perspectives de développement pour les 25 ans à venir, quitte à tourner le dos aux racines de l'Inde.

Avec notre correspondant à Bangalore, Côme Bastin

Les mots d’ordres du leader sont martelés : l’Inde d’abord, le « make in India », et l’Inde autosuffisante. Narendra Modi s’est projeté aujourd’hui vers l’année 2047, qui marquera les 100 ans de la République indienne : « En ce matin propice, nous devons nous décider à faire de l'Inde une nation développée au cours des vingt-cinq prochaines années. Cela devrait être notre grande résolution que le pays soit un système centré sur le peuple dans tous les paramètres de développement, qui répond aux espoirs et aspirations de chaque être humain. » Narendra Modi a aussi rendu hommage aux artisans de l’indépendance de l’Inde comme Gandhi, Chandra Bose ou Ambedkar.

Malgré la pléthore de drapeaux ce jour et les appels à l'unité, l’Inde reste traversée par de profondes divisions mémorielles. L’opposition regrette que Nehru, le premier des Premiers ministres indiens, soit de plus en plus effacé par le parti BJP au pouvoir. Cette figure du parti du Congrès et de l’indépendance a ainsi disparu des tracts de l’État du Karnataka, dirigé par les nationalistes hindous. Le parti du Congrès a lui rendu en retour des hommages appuyés au premier chef d'État du pays ce lundi.

Récemment, la volonté de déplacer le Parlement de New Delhi et de changer la forme de la Statue de lion, symbole de l’Inde, a accentué le sentiment que le BJP voulait rompre avec le passé du pays.

