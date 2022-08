Sri Lanka: l'Inde offre un avion de reconnaissance quand arrive le bateau de recherche chinois

L’Inde a offert, ce lundi 15 août, un avion de reconnaissance maritime au Sri Lanka pour renforcer la coopération des deux pays. L’appareil a atterri le jour de la fête de l’Indépendance indienne, mais aussi la veille de l’arrivée au Sri Lanka d’un navire chinois dont l’Inde redoute les capacités d'espionnage.

avec notre correspondant à Bangalore, Côme Bastin

« La sécurité de l'Inde et du Sri Lanka est renforcée par la compréhension mutuelle et la coopération. Ce don est la dernière contribution de l'Inde à cette cause », a expliqué Gopal Baglay, Haut-commissaire indien au Sri Lanka, dans une base militaire proche de Colombo.

High Commissioner H.E. Gopal Baglay met with Hon. Minister @ATThondaman & discussed bilateral cooperation for community development. They dwelt on flagship #IndianHousingProject for estate workers in #SriLanka .... 1/n @dpa_mea @IndianDiplomacy pic.twitter.com/IK74IN9KZP — India in Sri Lanka (@IndiainSL) May 26, 2020

L’appareil, un modèle allemand Dornier 228 fabriqué en Inde, est destiné à la surveillance maritime et côtière. Suite à une longue et terrible crise économique, les forces navales du Sri Lanka sont en effet dans l’incapacité d’assurer leurs missions.

L’Inde est à l'initiative du Colombo Security Conclave, qui comprend le Sri Lanka, les Maldives et Maurice et porte sur la sécurité maritime et la cybersécurité. En 2015, le Premier ministre Indien Narendra Modi a lancé la mission « Sécurité et croissance pour tous dans la région », dans laquelle s’inscrit le don de cet avion.

Derrière cette volonté de rapprochement plane la menace de la Chine, qui renforce sa présence militaire et commerciale près des eaux indiennes et notamment au Sri Lanka. Le don de cet avion par l’Inde, la veille de l’arrivée dans le port d'Hambantota (ce mardi) du navire de recherche chinois, illustre la guerre d’influence qui se joue entre les deux géants asiatiques au Sri Lanka. Selon les services de renseignement indiens, ce navire peut être utilisé pour traquer les satellites et espionner,

