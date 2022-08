Tech chinoise: les entreprises forcées de partager leurs algorithmes

Le logo Alibaba, visible sur un immeuble à Pékin le 16 novembre 2021. AP - Ng Han Guan

Texte par : Zhifan Liu Suivre 3 mn

Nouveau coup dur pour les géants chinois du numérique, dont Tencent, Alibaba et ByteDance, qui ont remis aux autorités des détails sur leurs algorithmes. Une démarche sans précédent dans un contexte de plus en plus tendu pour les acteurs du secteur.