Chine: une vague de chaleur fait craindre une pénurie de lithium

Travailleuses d'une usine Foxconn (Image d'illustration). ©Reuters.

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Une vague de chaleur s'abat actuellement sur la Chine et les cours d'eau sont particulièrement asséchés. Dans le sud-ouest du pays, les autorités ont annoncé un rationnement de l'électricité. Or c'est une région cruciale pour la production chinoise de lithium, ce composant essentiel pour nos voitures et nos smartphones. Résultat, les usines et entreprises doivent cesser leur activité.