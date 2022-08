La Corée du Nord tire 2 missiles de croisière sur fond d'exercices militaires américano-sud-coréens

Deux personnes regardent une émission d'information avec des images d'archives d'un test de missile nord-coréen, dans une gare de Séoul le 17 août 2022, après que la Corée du Nord a tiré deux missiles de croisière, selon la Corée du Sud. AFP - ANTHONY WALLACE

Les tensions militaires ne retombent pas sur la péninsule coréenne. Alors que les craintes d’un septième essai nucléaire de la Corée du Nord se font de plus en plus prégnantes, l’armée nord-coréenne a tiré ce matin deux missiles de croisière en direction de la mer Jaune. Une nouvelle bravade sur fond de tentative de rapprochement du président sud-coréen Yoon Suk-yeol qui a mis en avant deux jours plus tôt une « initiative audacieuse » destinée à améliorer la situation économique du royaume ermite.