Chine : «À l’horizon 2050, le pays va perdre plus de 200 millions de personnes actives»

À l’horizon 2050, la Chine va perdre plus de 200 millions de personnes actives et le défi va être de réussir à prendre en charge une population âgée en très forte hausse par une population active qui elle va être en diminution. AP - Chen Si

Texte par : Zhifan Liu Suivre 4 mn

Alors que la Chine devrait observer une baisse de sa population en 2025, le gouvernement a lancé de nouvelles mesures pour relancer une natalité au plus bas et inciter des Chinois, échaudés par le coût exorbitant de la vie et de l’éducation, à procréer. Entretien avec Isabelle Attané, sinologue à l’Institut national d’études démographiques.