Chine: l'EPR de Taishan a été relancé

Vue satellite du site de Taishan (Chine). AP - Planet Labs Inc.

Texte par : RFI Suivre 1 mn

C'est bon pour la Chine mais c'est aussi un symbole fort pour le nucléaire français et EDF : l'autorité de sûreté chinoise a annoncé avoir relancé son réacteur EPR de troisième génération après plus d'un an d'interruption. C'est une bonne nouvelle pour le géant français de l'énergie, à l'origine de cette technologie, et pour les Chinois confrontés à de graves pénuries d'électricité. Le « mix » énergétique chinois dépend encore grande partie du charbon. La relance de l'EPR de Taishan tombe à pic,