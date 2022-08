Chine: le rapport d’un expert indépendant de l’ONU évoque le «travail forcé» au Xinjiang

Un des « centres d’éducation et de formation professionnelle » créés selon Pékin pour lutter contre le terrorisme et le radicalisme islamique dans le Xinjiang, le 3 décembre 2018.

C’est l’un des bilans les plus critiques en matière de droits de l’homme en Chine publié à ce jour par les Nations unies. Selon un rapport d’un expert indépendant de l’ONU datant du mardi 16 aout, les minorités ethniques musulmanes du Xinjiang dans l’ouest chinois sont contraintes au travail forcé. Une conclusion démentie immédiatement par Pékin.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Ce rapport ne représente pas la position officielle de l’ONU, mais cela n’a pas empêché Pékin de réagir. « Il n’y a jamais eu de travail forcé au Xinjiang », a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Il dénoncé ce qu’il qualifie « d’abus de pouvoir » du Japonais Tomoya Obokata, rapporteur spécial des Nations unies sur l’esclavage contemporain et auteur du rapport.

Dans une étude basée sur des rapports d’ONG, des témoignages de victimes, mais aussi sur des sources officielles chinoises, Tomoya Obokata constate la mise en place de « centres d’éducation et de formation professionnelle » créés selon Pékin pour lutter contre le terrorisme et le radicalisme islamique au Xinjiang. Il remarque aussi la mise ne place de programmes de réduction de la pauvreté via un transfert de la main d’œuvre des minorités ethniques Ouïghour ou Kazakh vers des usines d’autres provinces.

Des conventions sur le travail forcé tout juste signées

« Ces programmes peuvent créer des opportunités d’emploi pour les minorités et améliorer leurs revenus », souligne le rapporteur spécial dans des propos rapportés par le South China Morning Post. Mais « l’étendue des pouvoirs exercés sur les travailleurs concernés » et la surveillance dont ces travailleurs font l’objet « peut s’apparenter dans certains cas à de l’esclavage ».

Pour contrer les critiques, la Chine a ratifié il y a six jours deux conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur le travail forcé. Une manière aussi de tenter de désamorcer « l’enquête » du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme sur Xinjiang, attendue d’ici à la fin août, avant le départ de Michelle Bachelet qui a pu se rendre en Chine au printemps 2022.

