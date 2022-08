Le Sri Lanka annonce ne pas reconduire l’état d’urgence contre les manifestations

L'état d'urgence ne sera pas renouvelé au Sri Lanka. De très larges manifestations ont gagné le pays, contre la crise économique, l’inflation galopante et les pénuries, poussant l’ex-président Gotabaya Rajapaksa à la démission. Alors que son prédécesseur Ranil Wickremesinghe avait promis de prendre des mesures sévères contre les « fauteurs de troubles » et avait instauré un état d'urgence très critiqué, il a annoncé mardi 16 août ne pas reconduire la mesure.

Un peu plus d'un mois après que des dizaines de milliers de manifestants ont pénétré à l'intérieur du palais présidentiel, la situation s'est « stabilisée », selon les mots du bureau de Ranil Wickremesinghe, le nouveau président du pays depuis mi-juillet.

Fin de l'état d'urgence

L'état d'urgence, qui permettait notamment aux troupes de détenir des « suspects » et octroyait des pouvoirs exceptionnels au chef de l'État pour museler toute agitation, ne sera pas reconduit jeudi 18 août, après son expiration. Cette mesure, très critiquée par les groupes de défense des droits de l’homme, avait été prise le 1er avril dernier et avait été renouvelé chaque mois face au climat insurrectionnel qui régnait sur l'île et avait ensuite été utilisée pour réprimer violemment la contestation.

Si la tension politique est quelque peu retombée après que l'ex-président Gotabaya Rajapaksa a été contraint de fuir le pays face aux manifestations monstres, des rumeurs annoncent son retour au pays la semaine prochaine.

Nombreuses pénuries

Une perspective potentiellement explosive alors que les 22 millions d'habitants continuent de souffrir de pénuries de biens alimentaires, de carburant ou encore de médicaments. Depuis mi-avril le pays a suspendu tous les remboursements de sa dette extérieure de 51 milliards de dollars et l'inflation a dépassé les 60 %.

Désormais les autorités mènent des pourparlers avec le Fonds Monétaire International afin de recevoir un éventuel renflouement salvateur dans un contexte économique particulièrement précaire.

