Les États-Unis annoncent des négociations commerciales avec Taïwan, à la grande colère de Pékin

Des responsables américains et taïwanais se retrouvent pour une rencontre à Taipei, lors de la visite d'une délégation américaine le 15 août 2022. © Ministère taïwanais des Affaires étrangères / via Reuters

En pleine tension entre la Chine et les États-Unis autour du sort de Taïwan, Washington a annoncé, mercredi 17 août, que des négociations formelles commenceront en automne avec Taipei pour renforcer leurs liens commerciaux et économiques. Les réactions, à Pékin, n'ont pas tardé, condamnant cette annonce et menaçant d'y répliquer. Même si leurs échanges sont importants, aucun accord commercial contraignant ne lie Taipei et Washington.