Rencontre entre la Chine et le Japon pour tenter de promouvoir des relations plus stables

Le conseiller à la Sécurité nationale du Japon, Takeo Akiba, a accepté une invitation chinoise et s'est rendu dans la ville de Tianjin, au sud-est de Pékin, où il a rencontré Yang Jiechi, le plus haut responsable de la diplomatie du Parti communiste chinois, mercredi.

Publicité Lire la suite

Cette rencontre intervient alors que les relations entre les deux plus grandes économies d'Asie sont parfois tendues, du fait de contentieux liés au passé militariste du Japon et de différends territoriaux qui perdurent aujourd'hui. Le 4 août, Tokyo avait protesté auprès de Pékin après la chute pour la première fois de cinq missiles balistiques chinois dans la zone économique exclusive du Japon lors d'exercices militaires ayant suivi la visite de la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi à Taïwan, que la Chine considère comme son territoire. De son côté, la Chine avait qualifié de « sérieuse provocation » la visite lundi de deux ministres japonais au sanctuaire Yasukuni à Tokyo, qui honore notamment la mémoire de responsables nippons condamnés pour crimes de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale.

Mercredi, Takeo Akiba et Yang Jiechi ont discuté de questions géopolitiques, notamment des manœuvres chinoises autour de Taïwan, l'invasion de l'Ukraine par la Russie et le sujet de la Corée du Nord. Lors de ces discussions ayant inclus un dîner, Takeo Akiba a « transmis la position du Japon » concernant Taïwan à Yang Jiechi et a souligné l'importance de « la paix et de la stabilité » dans le détroit de Taïwan.

Le conseiller à la sécurité nationale du Japon a fait écho au Premier ministre nippon Fumio Kishida en « condamnant » la récente démonstration de force de Pékin, a déclaré un responsable du secrétariat à la sécurité nationale du Japon, un proche allié de Washington. L'agence de presse officielle Xinhua (Chine nouvelle) a aussi rapporté ces entretiens, précisant que Yang Jiechi avait rappelé à Takeo Akiba que Taïwan constituait « une partie inaliénable du territoire chinois ».

Contentieux autour des îlots en mer de Chine orientale

Yang Jiechi a également exhorté Tokyo à développer « une perception correcte de la Chine » et à travailler avec Pékin pour « promouvoir des relations bilatérales plus mûres, plus stables, plus saines et plus fortes », tout en s'efforçant d'« éliminer les interférences internes et externes », toujours selon Chine nouvelle.

Takeo Akiba et Yang Jiechi ont aussi discuté du contentieux bilatéral autour d'îlots en mer de Chine orientale, administrés par Tokyo mais revendiqués par Pékin, selon la source gouvernementale japonaise. Début juillet, le Japon avait protesté auprès de la Chine après qu'une frégate chinoise a frôlé ces îlots appelés Senkaku par Tokyo et Diaoyu par Pékin. Mercredi, Takeo Akiba a réaffirmé la position du Japon sur ces micro-territoires et s'est inquiété de l'affirmation maritime croissante chinoise.

Ces discussions sont intervenues avant le cinquantième anniversaire de la normalisation des relations entre le Japon et la Chine, le 29 septembre. Et les deux parties ont convenu de « faire un effort mutuel pour concrétiser la nature constructive et stable » de leurs relations bilatérales.

►À lire : Dans un «livre blanc», Pékin n'exclut pas le recours à la force vis-à-vis de Taïwan

(avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne