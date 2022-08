Chine: pluies torrentielles et milliers de sinistrés dans le nord-ouest du pays

En Chine, les pluies torrentielles font déborder les rivières. Une crue soudaine a fait dix-sept morts et une vingtaine de disparus, le 18 août, dans le nord-ouest du pays. Six villages de la province du Qinghai sont sous les eaux, on compte plusieurs milliers de sinistrés.

Avec notre correspondant en Chine, Stéphane Lagarde

Des soldats en gilets fluorescents et des habitants déblaient les débris emportés par le torrent de boue ce matin sur les images de la télévision centrale de Chine. La crue éclair qui a frappé les montagnes du comté de Datong à tout emporté sur son passage. Images encore de toitures arrachées, d’arbres couchés sur le sol et de véhicules endommagées par la force du courant.

Foudre, tonnerre, déluge

Ces témoignages aussi des habitants dans la presse officielle : le ciel qui gronde vingt minutes durant… Foudre, tonnerre, puis, le déluge qui vient du ciel : de l’eau, de l’eau encore, inondant les rues et les champs. Des moutons ont également été emportés racontent des paysans dans cette province du Qinghai qui borde le Tibet. Internet et téléphones coupés, au total, 6 245 personnes dans six villages se sont retrouvés pris au piège. La Chine a déclenché une alerte d’urgence niveau trois aux catastrophes naturelles. Les orages, les fortes précipitations sont fréquentes en cette saison, mais cette année, comme d’autres la Chine fait face à des conditions météorologiques extrêmes.

Le 13 août dernier la montée soudaine des eaux à Pengzhou dans le Sichuan a tué sept personnes. Cette province de l’ouest du pays est déjà confrontée à une grimpée record du thermomètre. Depuis le début du mois, le seuil des 40 degrés a été dépassé dans plusieurs régions du centre et du sud-ouest chinois.

Coupures d’électricité

Les climatiseurs des mégalopoles tournent à plein régime. « Les températures élevées et les conditions de sécheresse ont mis à rude épreuve l’alimentation électrique du Sichuan », commentent les médias d’état qui évoquent une augmentation de 25% de la consommation d’électricité par rapport à la même période l’an passé. Les pluies torrentielles ne compensent pas l’appauvrissement en eau des fleuves et rivières dépendant du bassin du Yangtsé dont le niveau est descendu à son plus bas niveau depuis 150 ans, révélant des statues vieilles de 600 ans.

En amont le débit des barrages diminue. Le Sichuan dépendant à 80% de l’énergie hydroélectrique a annoncé, mardi, des coupures de courant affectant ses zones urbaines et industrielles. Un « programme d’alimentation électrique ordonné », limité pour l’instant à six jours et visant à « laisser l’électricité au peuple », selon les images diffusées par les internautes, a néanmoins entraîné la coupure partielle des éclairages et de la climatisation dans certains lieux de travail et centres commerciaux.

