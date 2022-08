Sri Lanka : après la levée de l'état d'urgence, l'espoir d'une sortie de crise économique

L’état d’urgence est levé depuis jeudi matin au Sri Lanka après des mois de manifestations pour le départ du président Gotabaya Rajapaksa. Dans le pays, la situation économique reste tendue et les habitants espèrent une amélioration dans le coût de la vie.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Colombo,

Depuis mi-juillet le nouveau président choisi par le parlement est Ranil Wickremesinghe. Au moment où il choisit de lever l’état d’urgence, une petite manifestation a éclaté à Colombo. Ce sont des étudiants qui ont manifesté et ils ont été dispersés rapidement par la police mais cela montre que la situation est encore tendue. Depuis le début du mouvement, la jeunesse est massivement investie dans l’organisation du mouvement de révolte baptisé Aragalaya. Ce mouvement s’est progressivement calmé avec la démission de Rajapaksa, la formation d’un nouveau gouvernement, mais aussi la dispersion du site historique des manifestants à Colombo que Ranil Wickremesinghe a ordonné dès sa prise de pouvoir, suivi de l’état d’urgence.

Aujourd’hui, la population est tiraillée. Ranil Wickremesinghe est loin de faire l’unanimité, car même s’il n’est pas du parti des Rajapaksa, il a été le Premier ministre du président honni et dont il est perçu comme un proche. Mais dans son discours inaugural, il a promis de travailler avec tous les partis à la reconstruction du pays et l’opposition joue pour l’instant le jeu.

Les habitants sont aussi très fatigués de la crise économique et des péripéties politiques donc ils semblent pour l’instant lui laisser sa chance. Mais le mouvement Aragalaya s’est aussi fracturé et la frange la plus revendicative, notamment la jeunesse, reste très sceptique, d’autant plus avec les arrestations qui ont suivi sa prise de pouvoir. La jeunesse pourrait donc reprendre les manifestations à tout moment. Il faudra des actes forts notamment la révocation du 20e amendement de la constitution que Rajapaksa avait fait passer pour renforcer énormément le pouvoir présidentiel. Ranil Wickremesinghe s’y est engagé.

Des discussions qui se poursuivent avec le FMI

Il faudra aussi une amélioration de la situation économique. Par rapport à il y a deux mois, il y a quelques signaux positifs puisque les files de plusieurs kilomètres devant les stations services pour obtenir de l’essence ont disparu. Ce n’est pas tant qu’il y a beaucoup plus de pétrole mais qu’un système de rationnement par véhicule et par semaine a été mis en place et qu’il se révèle assez efficace. Les coupures de courant ont aussi diminué. Donc la vie quotidienne est un peu plus facile.

Les discussions avec le Fonds monétaire international, qui seront indispensables pour restructurer la dette abyssale du pays, se poursuivent virtuellement. Il faut maintenant tomber d’accord sur un ensemble de mesures qui permettent d’augmenter les entrées fiscales pour le gouvernement tout en diminuant les dépenses. Une délégation du FMI devrait arriver au Sri Lanka pour cela d’ici à la fin du mois, cependant tout reste à reconstruire. L’économie va se contracter de 8% cette année et la suite dépendra de la capacité des partis politiques à se mettre d’accord sur un programme commun, à inspirer confiance aux citoyens et bien sûr aussi du contexte mondial.

►À écouter : La situation économique du pays pousse les Sri Lankais à émigrer

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne