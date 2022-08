Corée du Sud et États-Unis s'apprêtent à reprendre des exercices militaires conjoints

Des exercices militaires conjoints entre les armées américaine et sud-coréenne ont lieu normalement tous les ans sur la péninsule coréenne (Image d'illustration). © Ahn Young-joon/AP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les exercices militaires conjoints entre la Corée du Sud et les États-Unis reprennent ce lundi 22 août après plus de quatre ans d'interruption. Ces opérations fictives visent à préparer le pays en cas d'attaque nord-coréenne et à renforcer la coordination entre les deux alliés alors que les essais de missiles et déclarations sulfureuses se sont multipliés du côté de Pyongyang.