Japon: les révélations sur l'entrisme de la secte Moon en haut lieu suscitent un vaste débat

Au Japon, le gouvernement est ébranlé depuis l'assassinat de Shinzo Abe, début juillet 2022. Au point que certains médias parlent désormais de « crise de régime ». L'ex-Premier ministre a été abattu par un homme dont la famille a été plongée dans la misère à cause des donations qu'elle a faites à la secte Moon. Le tueur s'en est pris à Shinzo Abe car, à ses yeux, il était intimement lié à ce mouvement religieux. Et, de fait, depuis ce drame, les révélations se succèdent sur l'emprise – l'entrisme, même – de cette secte en haut lieu. Ce qui suscite évidemment un énorme débat dans l'archipel.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Tokyo, Bruno Duval

Près de la moitié des membres du gouvernement ainsi qu'une centaine de parlementaires du parti au pouvoir ont assisté à des événements organisés par la secte Moon. Souvent, ils ont aussi bénéficié de l'aide de ce mouvement religieux lors de campagnes électorales : des adeptes ont collé leurs affiches, distribué leurs tracts, voire leur ont versé des fonds.

« Très inquiétant »

Ce qui ne laisse pas ces Tokyoïtes indifférents : « C'est très inquiétant, dit cet homme. Cela dit, en ce moment, ce qui me préoccupe surtout c'est l'envolée du nombre de cas de Covid-19 ». Pour cette femme, cependant, « cette affaire me semble montée en épingle par la presse et l'opposition dans le seul but de salir la mémoire de Shinzo Abe. Cela me choque ».

« Tout indique que cette secte bigote et malfaisante a réussi à s'immiscer jusqu'au sommet de l'État. Ce n'est vraiment pas rassurant », raconte cet autre homme. Et pour cette autre personne, « ce qu'il faut tirer au clair, ce sont les flux financiers. Des politiques ont reçu de l'argent de la secte. Se sont-ils enrichis et cela a-t-il influencé leurs décisions ? C'est ça l'essentiel. »

La cote de confiance du gouvernement s'effondre

Selon les sondages, une majorité de Japonais condamne ces accointances entre leurs dirigeants politiques et une secte qui s'est trouvée face à la justice : des tribunaux ont assimilé certaines de ses pratiques prosélytes à de l'extorsion de fonds ou de l'escroquerie. La cote de confiance du gouvernement s'est d'ailleurs effondrée depuis que ce scandale a éclaté.

►À lire aussi : Le Premier ministre japonais écarte des ministres trop proches de la secte Moon

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne