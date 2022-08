La Chine déclenche sa première alerte nationale à la sécheresse et rationne l’électricité

La Chine a déclenché sa première alerte nationale à la sécheresse de l'année, faisant face aux températures dépassant les 40 degrés, aux fleuves asséchés et à la panne de courants. Au centre du pays, la province du Sichuan a dû prendre des mesures drastiques pour économiser l'électricité. Les usines et entreprises en sont les premières victimes, et les conséquences pourraient se faire sentir. La capitale provinciale, Chengdu a dû partiellement éteindre les lumières.

À Chengdu, les rues sont plongées dans la pénombre, tout comme les couloirs du métro. Les enseignes des magasins et autres panneaux publicitaires sont restés éteints, sur ordre des autorités. Objectif : économiser de l'énergie et éviter les coupures de courant qui se multiplient dans la région, au grand dam de la population.

« On est dans le noir »

« Voilà la situation actuelle dans le Sichuan, explique une habitante. Il fait 40 degrés et on est dans le noir. Cet immeuble n'a plus d'électricité, celui-là non plus, tout le monde est dehors. »

La production de l'électricité de la région dépend à plus de 80% des barrages hydrauliques. Or, la Chine est frappée par une canicule sans précédent et les cours d'eau sont à sec comme le Yangtsé : le niveau du plus grand fleuve du pays n'a jamais été aussi bas. Sur ses rives, plus au nord, comme à Wuhan, c'est la sidération.

« C'est inimaginable »

« Cette année la météo est exceptionnelle. C'est inimaginable, témoigne un autre habitant. À cette époque, nous sommes habitués aux inondations. L'année dernière, l'accès aux rives du fleuve était interdit tant l'eau était haute. »

Le Sichuan a rationné l'électricité de ses usines et entreprises. Et les provinces industrielles de Zhejiang et du Jiangsu, alimentées par l'électricité du Sichuan, pourraient faire de même. Un nouveau coup dur pour l'économie chinoise, déjà mise à mal par la politique du « zéro Covid ».

