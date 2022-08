Singapour décriminalise les relations sexuelles entre hommes

Universal Images Group via Getty - Arterra

À Singapour, la loi qui criminalisait le sexe entre hommes sera abrogée, a annoncé le Premier ministre en précisant en même temps que ce changement ne serait pas un premier pas vers plus de droit pour les homosexuels, puisque la Constitution sera également modifiée pour assurer qu’un mariage ne peut avoir lieu qu’entre un homme et une femme. Une annonce en demi-teinte pour la communauté LGBT du pays.

Avec notre correspondante à Singapour, Gabrielle Maréchaux

Il y a deux ans, Singapour dépénalisait le suicide. C’est désormais une autre loi archaïque et héritée de la colonisation anglaise qui s’apprête à disparaître dans la Cité-État, a annoncé son Premier ministre ce dimanche : la loi S377A qui criminalise les relations sexuelles entre hommes. Si dans les faits, celle-ci n’était plus appliquée, elle restait cependant, assurent les militants LGBT, un facteur de pression, de stigmatisation, de peur et de haine.

Mais cette annonce, qui devrait en théorie réjouir les homosexuels singapouriens en cache une autre, qui en inquiète certains. Le Premier ministre a en effet également annoncé que la Constitution serait modifiée afin d’empêcher toute évolution possible vers un mariage homosexuel. Le chef d’État singapourien a ainsi parlé de « compromis » censé concilier les différentes idéologies qui traversent la société singapourienne. Ces derniers mois, des groupes chrétiens avaient tenté justement d’inquiéter l’opinion en assurant que si les relations homosexuelles étaient dépénalisées, cela menacerait leur vision traditionnelle de la famille.

