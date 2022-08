Asie du Sud-Est: démantèlement d'un trafic d'êtres humains lié à des escroqueries en ligne

Ce trafic d'êtres humains, qui touche surtout des citoyens vietnamiens et taïwanais, avait pour objectif de rapatrier des personnes au Cambodge, en Thaïlande, au Laos et en Birmanie, afin de les forcer à réaliser des escroqueries en ligne. © Matt Anderson Photography/Getty Images

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les forces de police de Taïwan, Hong Kong, du Vietnam et de Chine ont lancé une opération pour mettre fin à un vaste réseau d'escroquerie en Asie du Sud-Est. Ce trafic d'êtres humains, touchant surtout des citoyens vietnamiens et taïwanais, avait pour objectif de rapatrier des personnes au Cambodge, en Thaïlande, au Laos et en Birmanie, afin de les forcer à réaliser des escroqueries en ligne. Si le nombre de victimes reste toujours inconnu, plusieurs centaines de personnes ont été identifiées et des arrestations ont eu lieu dans plusieurs pays.