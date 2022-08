Chine: la vague de chaleur entraîne des coupures d’électricité dans le sud du pays

Le Bund, la célèbre promenade de Shanghai, a été plongé dans le noir lundi soir 22 août et le sera aussi ce mardi soir, à nouveau pour économiser l’énergie. L’image traduit à elle seule les conséquences de la vague de chaleur à laquelle est confrontée la Chine, avec des restrictions d’électricité dans de nombreuses ville du sud du pays.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde et Louise May du bureau de RFI à Pékin

Après les images impressionnantes des incendies et les murs de flammes qui ont mangé les montagnes autour de Chongqing il y a quelques jours, ce sont désormais des photos de gares, de bureaux, de métros plongés dans l’obscurité ou en tous cas avec des éclairages réduits qui envahissent les réseaux sociaux.

Comme d’autres mégalopoles du sud de la Chine, depuis lundi Chongqing est en mode économie d’énergie, les commerces ont du s’ajuster au thermomètre et des températures qui dépassent le seuil des 40 dégrées, ressenti 50 avec l’humidité, avec des horaires d’ouverture entre 16 h et 21 h et des restrictions d’électricité, comme l’explique cette cliente que RFI a pu joindre ce mardi matin : « En fait, les magasins à l’intérieur du centre commercial n’étaient que partiellement éclairés et dans les couloirs, on était presque dans le noir. Les escalators ne fonctionnent pas. Je suis montée au deuxième étage. J’étais fatiguée, j’ai arrêté les courses. Et ça continue. Un ami vient de poster une image de glace géante sur le réseau Weibo. Il m’a raconté qu’il voulait travailler à la maison, car la clim est coupée dans son bureau. »

« Alerte jaune » aux températures

Au-delà du commerce, les usines de la deuxième économie du monde subissent les conséquences de la vague de chaleur. Toujours au sud-ouest, les autorités de la province du Sichuan ont lancé une « alerte jaune » aux températures. Les restrictions d’énergie ont été prolongées de cinq jours. Des entreprises comme Volkswagen et Foxconn à Chengdu ont interrompu leur production.

Le sud du pays a été marqué par des incendies ces derniers jours, avec un bassin du fleuve Yangtsé asséché, le niveau d’eau n’était jamais tombé aussi bas depuis 60 ans, disent les médias officiels.

