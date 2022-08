Chine: les censeurs modifient la fin du film «Les Minions 2: il était une fois Gru»

La censure et le politiquement correct ont encore frappé en Chine. Les censeurs ont tenté de modifier la fin du film Les Minions 2 : il était une fois Gru. Une « harmonisation » du film d’animation qui a suscité la critique d’une partie des internautes.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde, et Louise May, du bureau de Pékin de RFI,

Le Chinatown du San Francisco des années 1970 et du Kung-fu. La production n’a pas oublié les clins d’œil au premier marché du cinéma du monde, mais cela ne suffit pas. Au pays de l’harmonie, on peut être bête et méchant comme les Minions, mais pas longtemps. Ce cinquième volet des aventures des petites créatures jaunes en forme de pilule n’échappe pas à la règle.

Les Minions 2 : il était une fois Gru, raconte l’apprentissage de la criminalité chez le personnage adolescent. Lors de la première des spectateurs disent pourtant avoir eu droit à une fin alternative. Un panneau informant que Gru est devenu bon père de famille et que son ignoble mentor, Wild Knuckles, est sous les verrous.

On ne sait pas si c’est la production ou le bureau du contrôle des œuvres qui a exigé cet encart. Dans bien des cas, confie un producteur de comédies musicales, ce sont les productions qui s’autocensurent de peur de ne pas obtenir le droit de diffusion.

Cette « harmonisation », à chaque fois, fait bondir les internautes, avec humour comme souvent sur la toile chinoise. Tout est bien qui finit bien, la fin vertueuse des Minions aux caractéristiques chinoises raconte finalement la politique du troisième enfant, plaisante un commentateur sur le réseau Weibo.

