Le géant Apple prévoit de fabriquer le nouvel iPhone 14 en Inde, au détriment de la Chine

Le géant Apple annonce son intention de diversifier ses sites de production pour moins dépendre de la Chine. Et c’est l’Inde qui devrait être choisie pour accueillir la production du futur iPhone 14. (Image d'illustration) REUTERS - BRENDAN MCDERMID

La firme américaine Apple annonce son intention de diversifier ses sites de production pour moins dépendre de la Chine. Et c'est l'Inde qui devrait être choisie pour accueillir la production du futur iPhone 14. C'est une aubaine pour New Delhi, qui cherche à augmenter ses capacités manufacturières, et le reflet des tensions entre Washington et Pékin.