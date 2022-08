Chine: des hauts responsables de l’immobilier soupçonnés de corruption en pleine crise

Des hauts responsables d’entreprises immobilières en Chine font l’objet d’une enquête pour des faits supposés de corruption. L’annonce a été faite ce mercredi 24 août, alors que le secteur croule sous les dettes, notamment avec le dossier Evergrande, et des dizaines de milliers de chantiers sont arrêtés.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Après les sanctions financières, la menace judiciaire : quatre dirigeants de sociétés immobilières font l’objet de ces enquêtes, selon les communiqués publiés à la fois par le régulateur du secteur et le comité de discipline du parti. Ce sont deux membres du conseil d’administration de C & D à Xiamen (Zhuang Yuekai, président du conseil d’administration de la branche Real Estate, et Shi Zhen, président du conseil d’administration des Urban Services), le directeur général adjoint de Shenzhen Talents Housing Group Liu Hui, et l’ancien président du conseil d’administration de China Ressources Land Tang Yong.

Tous les quatre sont soupçonnés de « violation grave de la discipline et de la loi », ce qui dans le jargon communiste est souvent associé à des faits de corruption, dans un secteur déjà miné par les dettes et les faillites.

30% du PIB chinois

Comme Evergrande, les sociétés citées dans cette action de justice viennent du sud-est de la Chine où a été introduit le capitalisme sous Deng Xiaoping. Cela a entraîné une accélération de l’industrialisation, mais aussi de l’urbanisation accélérée du pays à l’origine de trois décennies de croissance à deux chiffres.

Sauf qu’aujourd’hui, la croissance a été remplacée par la crise et le gouvernement central ne peut se permettre d’ignorer plus longtemps ce « rhinocéros gris ».

L’immobilier représente 30% du PIB chinois, et c’est aussi 70% de la richesse des ménages et la principale source de financement des régions et des provinces. Les promoteurs sont donc dans le collimateur des autorités, et juste après les banquiers. He Xingxiang, l’ancien vice-président de la Banque de développement de Chine, a été jugé mardi 23 août à Pékin pour avoir accepté des pots-de-vin et s'être livré à des irrégularités financières illicites, selon la presse d’État.

Ces enquêtes et procès interviennent à quelques semaines de la tenue du XXe Congrès du Parti communiste chinois, où Xi Jinping devrait obtenir un troisième mandat. Le président chinois a initié depuis son arrivée au pouvoir une vaste campagne anticorruption, qui selon certains de ses opposants servirait également à purger ses adversaires au sein de l’appareil d’État.

