Japon: le gouvernement veut accélérer la relance du nucléaire

Le Japon va accélérer le redémarrage de ses réacteurs nucléaires, à l'arrêt depuis l'accident de Fukushima en 2011, et va mener une réflexion sur le développement de réacteurs de nouvelle génération. C’est ce qu’annonce le Premier ministre Fumio Kishida ce 24 août. La flambée des prix du pétrole et du gaz depuis la guerre en Ukraine contraint le Japon à procéder à un revirement majeur dans sa politique énergétique.

Avec notre correspondant à Tokyo, Frédéric Charles

Pour mieux faire accepter de son opinion publique la relance de ses réacteurs, le Japon les intègre dans son plan de « transformation écologique », destiné à lui permettre d'atteindre ses objectifs de décarbonation. Le gouvernement veut réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 46% par rapport à 2013 d'ici à 2030.

Longtemps opposés au nucléaire depuis l'accident de Fukushima il y a onze ans, une majorité de Japonais y sont aujourd'hui favorables. Une alerte à la pénurie de courant durant les chaleurs étouffantes de l'été, les appels des autorités à la réduction de la consommation d’énergie les ont convaincus que le redémarrage des centrales nucléaires est devenu une nécessité.

Prix de l'électricité en forte hausse

D'autant plus que, depuis la guerre en Ukraine, les prix de l'électricité sont en forte hausse. Les importations de pétrole et de gaz sont devenues prohibitives pour l'économie japonaise. Le Premier ministre Fumio Kishida presse pour une relance plus massive de ses réacteurs, le prolongement de leur durée de vie de 40 à 60 ans. Seuls sept sont en service en ce mois d’août, trois autres sont à l'arrêt pour maintenance.

L'autorité de sureté nucléaire a validé le redémarrage de 17 réacteurs. Les électriciens japonais ont dépensé une fortune pour répondre aux nouvelles normes de sureté nucléaire, devenues les plus drastiques au monde. Le Japon veut aussi développer des réacteurs de nouvelle génération. Le groupe Mitsubishi Heavy Industries coopère avec une start-up américaine, Terra Power, qui a dévoilé un nouveau réacteur à neutrons rapides ou surgénérateur. Il peut assurer le recyclage du plutonium issu du combustible usagé. Bill Gates, le fondateur de Microsoft, soutient ce projet.

