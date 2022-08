Thaïlande: le Premier ministre suspendu par la Cour constitutionnelle, crise politique dans le pays

Prayut Chan-ocha, le général putschiste devenu Premier ministre

Ce fils de colonel a suivi la vocation paternelle en gravissant rapidement tous les échelons de la hiérarchie militaire avant de faire irruption sur la scène politique en 2006. Prayut Chan-ocha est un des leaders du coup d'état militaire qui renverse le gouvernement cette année-là. Il gagne progressivement du pouvoir et dirige la répression sanglante des manifestations pro-démocratie, avant de prendre la tête de l'armée royale en 2010.

Quatre ans, plus tard il organise son propre putsch. Représentant des intérêts de l'élite conservatrice et soutenu par le roi, Prayut Chan-ocha instaure la loi martiale, enferme ses opposant et réprime la liberté d'expression. En 2019, après cinq années au poste de Premier ministre, il finit par organiser des élections, largement considérées comme manipulées par ses soins, à l'issue desquelles il devient ministre de la Défense, en plus d'être le chef du gouvernement. Fragilisé notamment par l'impopularité du nouveau roi et par la lassitude de la jeunesse à l'égard de l'alliance historique entre l'armée et la monarchie, Prayut Chan-ocha fait face à de larges manifestations pro-démocratie en 2020. Il reste accroché à son poste jusqu'à ce mercredi et sa suspension par la Cour constitutionnelle qui est loin de signifier la fin de ses jours à la tête du royaume de Thaïlande.