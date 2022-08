Bangladesh: les réfugiés rohingyas commémorent le «génocide» de leur peuple par la Birmanie

Il y a cinq ans, quelque 750 000 Rohingyas, une minorité musulmane apatride et persécutée de Birmanie, se réfugient au Bangladesh pour fuir des exactions de l’armée birmane. Plusieurs milliers d'entre eux ont manifesté ce jeudi 25 août pour marquer les cinq ans de la répression.

Publicité Lire la suite

Plusieurs milliers de Rohingyas, réfugiés dans des camps de fortune dans le sud-est du Bangladesh, ont manifesté ce jeudi 25 août pour marquer le cinquième anniversaire des massacres de leur peuple en Birmanie, qu'ils qualifient de « génocide ».

À grand renfort de banderoles et de slogans, cette communauté majoritairement musulmane s'est rassemblée dans le dédale de Cox's Bazar, plus grand camp de réfugiés au monde.

Nombreux en ont profité pour exiger l'abrogation d'une loi birmane de 1982, qui les a privés de leur citoyenneté dans leur pays d'origine, à majorité bouddhiste. Ces milliers de Rohingyas, pour la plupart vêtus du longyi (sarong) et d'une chemise traditionnels birmans, se sont alignés pacifiquement pour cette « Journée de commémoration du génocide ».

Un million de réfugiés

Cinq ans après la répression subie en Birmanie, près d’un million de réfugiés Rohingyas vivent toujours entassés dans ces camps insalubres, à Cox’s Bazar et sur l’île de Bahsan Char. Inondations, insécurité, présence de gangs, les conditions de vie sont déplorables, alors que le retour des Rohingyas dans l'Arakan en Birmanie est plus que compromis, surtout depuis le coup d'État de la junte birmane qui a plongé le pays dans le chaos.

Réfugiés Rohingyas au Bangladesh, le 1er novembre 2017 (Image d'illustration). AP - Bernat Armangue

Au Bangladesh « la situation d’enfermement est vraiment épouvantable », rapporte Alexandra de Mersan, anthropologue, chercheuse et enseignante à l'INALCO. « Les personnes dans les camps sont interdites de travailler. Elle sont soumises à des restrictions de liberté extrêmement importantes. C’est important que les instances internationales puissent vraiment se soucier du sort de ces populations là dans les camps de réfugiés », estime-t-elle aussi, au micro de Jelena Tomic de RFI.

Beaucoup de Rohingyas continuent à fuir en Malaisie notamment, l’un des pays voisins. « Les Rohingyas qui étaient en Arakan connaissaient aussi une forme d’emprisonnement, mais c’est un enfermement au niveau de leur région, alors que là ils vivent dans des conditions de promiscuité, de précarité et de violence psychique, psychologique, et de violence tout court. C’est un quotidien extrêmement dur », indique Alexandra de Mersan.

Détérioration des conditions de vie en Birmanie

Les quelque 600 000 Rohingyas restés en Birmanie vivent, quant à eux, dans des conditions tout aussi difficiles. Ils sont logés dans des camps après avoir été déplacés lors de précédentes vagues de violence ou vivent une existence précaire à la merci des militaires et des gardes-frontières.

La plupart d'entre eux se voient refuser la citoyenneté et sont soumis à des restrictions en matière de déplacement, d'accès aux soins de santé et à l'éducation, un traitement qui, selon l'ONG Human Rights Watch, s'apparente à un « apartheid ».

Le retour au pouvoir des militaires l'année dernière a réduit davantage les espoirs d'une voie vers la citoyenneté ou même d'un assouplissement des restrictions actuelles.

La répression de la dissidence par la junte a « exacerbé la détérioration de la situation humanitaire, en particulier pour les communautés ethniques et religieuses minoritaires, y compris les Rohingyas », a déclaré mercredi le secrétaire d'État américain Antony Blinken. Ce groupe « reste parmi les populations les plus vulnérables et marginalisées du pays », a-t-il ajouté.

Le chef de la junte, Min Aung Hlaing, qui était à la tête des forces armées lors de la répression de 2017, a qualifié l'identité des Rohingyas d'« imaginaire ». Pour ceux qui se trouvent dans les camps, même rentrer chez eux est peu probable, dit Marjan Besuijen de Médecins Sans Frontières. « Même s'ils étaient en mesure de se déplacer, de nombreux villages et communautés dans lesquels ils vivaient n'existent plus », a déclaré l'humanitaire.

►À lire aussi : Bangladesh: deux leaders rohingyas abattus dans un camp de réfugiés

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne