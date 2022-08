En Chine, la sécheresse prolongée menace désormais les récoltes

Le sud de la Chine et même les régions du centre souffrent de la vague de chaleur et la sécheresse menace désormais les récoltes.

Plusieurs provinces et régions du sud-ouest de la Chine sont confrontées à une vague de chaleur record depuis le début de l’été. Et ce sont les récoltes qui sont dorénavant menacées.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Il y a les images émouvantes des fins d’après-midi de Chongqing - à l’heure de la réouverture des commerces -, quand les plus âgés vont rechercher un peu de fraicheur dans les rayons des supermarchés. Mais il y a aussi l’image tragique de cet agriculteur qui a envie de pleurer au milieu de ses plants de patates douces, dans les champs entourant cette mégalopole du sud-ouest du pays, particulièrement affectée par la flambée du mercure.

En réalité, à l’image de la terre craquelée du lac Pohang desséché sur la côte-est, c’est tout le sud de la Chine et même les régions du centre qui souffrent de ce combo dévastateur : le thermomètre qui s’emballe et le ciel qui reste désespérément bleu à la saison des pluies.

Sur le réseau Weibo les témoignages d’agriculteurs affluent, tout comme les vidéos sur Douyin - le Tik Tok chinois. « La réalité de la sécheresse aujourd'hui en Chine dépasse l’imagination, dit ce paysan du Henan, le grenier à céréales du pays. Après les inondations l’été dernier, cette année, c'est la sécheresse. Prenez la terre dans vos mains, et vous verrez qu’il n’y a pas un gramme d’humidité. Or s’il ne pleut pas dans les deux jours, ma récolte de maïs est foutue ».

►À lire aussi : Chine: la vague de chaleur entraîne des coupures d’électricité dans le sud du pays

Des températures qui affectent aussi les élevages et les habitants

Alors qu’on entre dans la période des moissons, quatre départements du gouvernement central ont lancé une alerte auprès des autorités locales. Les récoltes d’automne sont menacées, « chaque goutte d’eau compte », dit le communiqué qui invite à pratiquer l’irrigation échelonnée, le détournement de nouvelles sources d’eau ou l’ensemencement des nuages.

Une campagne de trois mois a été lancée pour faire tomber la pluie au moyen de canons et d’avions qui bombardent les cumulus, nimbus et autres stratus de produits chimiques capables d’accélérer les précipitations. Sauf qu’en ce moment, les nuages sont minces dans les régions concernées par la sécheresse. Les élevages sont également affectés par les restrictions d’électricité et les climatiseurs coupés.

Et bien sûr pour les habitants, ces trente-cinq jours « d’alerte jaune » à la canicule ont forcément une incidence sur les organismes. Les autorités du Sichuan ont annoncé mercredi que 6 millions de personnes étaient affectées par la vague de chaleur dans cette province du sud-ouest, incitant à prendre des mesures pour protéger les plus fragiles.

Un agriculteur désespéré du Henan (centre de la Chine): "la réalité de la sécheresse qui nous affecte dépasse l'imagination" pic.twitter.com/PrWNY6l7XN — Stéphane Lagarde (@StephaneLagarde) August 25, 2022

►À écouter aussi : La Chine déclenche sa première alerte nationale à la sécheresse et rationne l’électricité

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne