Reportage

Pakistan: des millions de personnes affectées par les inondations causées par la mousson

Audio 01:21

Des habitants quittent leurs maisons après des inondations d’ampleur qui ont touché tout le pays. Ici dans la province du Balouchistan le 24 août 2022. AP - Zahid Hussain

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le Pakistan fait face à des inondations de grande ampleur. En trois semaines, il est tombé l’équivalent de 60% de la moyenne annuelle des pluies de mousson dans le pays. Plus de 900 personnes ont été tuées depuis un mois et plus de 95 350 habitations ont été détruites. Dans des villages encerclés par les eaux, certains habitants n'ont d'autres choix que de rester.