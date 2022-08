Pakistan: l'ancien Premier ministre Imran Khan libéré sous caution

L'ancien Premier ministre pakistanais, Imran Khan, a été libéré sous caution ce jeudi 25 août. Accusé d'avoir violé la loi antiterroriste de son pays, dans un discours prononcé le week-end dernier, il bénéficie d'une « libération provisoire » jusqu'au 1er septembre, selon la décision d’un tribunal antiterroriste.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Islamabad, Sonia Ghezali

L’ancien Premier ministre du Pakistan est dans le viseur des autorités après avoir critiqué, dans un discours tenu samedi 20 août, la justice et la police pakistanaises. Celles-ci auraient, selon Imran Khan, torturé le secrétaire général de son parti, alors placé en détention.

Des critiques qui ont été qualifiées de menaces par la justice, qui s’est saisie de l’affaire. À la sortie du tribunal, Imran Khan s’est insurgé :

« Si je dis que je vais engager une action en justice contre les fonctionnaires de police et contre la juge qui a renvoyé mon chef d’équipe aux fonctionnaires de police qui l'ont torturé, si je dis cela, et qu'à cause de ça on m’accuse de terrorisme, vous pouvez imaginer à quel point cette affaire est devenue une blague aux yeux du monde entier. »

Les tensions politiques se sont cristallisées depuis qu’Imran Khan a été évincé du pouvoir par une motion de censure en avril dernier.

Il multiplie, depuis, avec son parti le PTI (Pakistan Tehreek-e-Insaf), les rassemblements politiques à travers le pays contre le gouvernement en place, dirigé par Shehbaz Sharif, qui est à la tête du PML-N. Imran Khan et ses partisans réclament des élections générales anticipées.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne