Une ancienne ambassadrice du Royaume-Uni en Birmanie et son mari détenus à Rangoun

Une ancienne ambassadrice du Royaume-Uni en Birmanie et son mari, un artiste passé par la prison en raison de son engagement politique, sont détenus par les autorités birmanes. C’est ce qu’a indiqué jeudi 25 août une source diplomatique à l'AFP.

Vicky Bowman, ambassadrice en poste entre 2002 et 2006, a été arrêtée mercredi à Rangoun, la capitale économique du pays en proie à un violent conflit depuis le coup d'État du 1er février 2021. Son époux, l'artiste birman Htein Lin, ancien prisonnier politique entre 1998 et 2004, a également été interpellé, d'après cette source qui a requis l'anonymat.

« Nous sommes inquiets par l'arrestation d'une Britannique en Birmanie », a déclaré à l'Agence France-Presse un porte-parole de l'ambassade britannique. « Nous sommes en contact avec les autorités locales et nous fournissons l'assistance consulaire » nécessaire, a-t-il poursuivi. Le couple, accusé d'avoir enfreint le code de l'immigration, a été transféré à la prison d'Insein à Rangoun, ont rapporté des médias locaux.

Interrogé sur le sujet, un porte-parole de la junte n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP. « C'est une provocation de la part du régime. Vicky et Htein Lin sont des personnalités très respectées qui ont beaucoup contribué pour la Birmanie pendant des décennies. Le fait que Vicky soit une ancienne ambassadrice rajoute à la gravité de l'affaire », a réagi auprès de l'AFP Richard Horsey, expert de la Birmanie auprès de l'International Crisis Group (ICG).

Vicky Bowman dirige le Centre pour l'économie responsable au Myanmar (MCRB) depuis juillet 2013. Elle a également occupé le poste de second secrétaire à l'ambassade britannique en Birmanie entre 1990 et 1993. Elle a épousé en 2006 Htein Lin, dont les oeuvres réalisées en prison, avec du matériel entré en douce, avaient capté l'attention de l'ambassadrice. Le peintre avait été détenu en raison de son opposition à la junte de l'équipe. Étudiant, il avait également pris part au soulèvement d'août 1988.

Tensions entre la Birmanie et le Royaume-Uni

Les relations entre la Birmanie et le Royaume-Uni se sont dégradées depuis le putsch militaire. La junte a qualifié en début d'année d' « inacceptable » la réorganisation de la représentation diplomatique en Birmanie du Royaume-Uni, qui n'envoie plus d'ambassadeur à Rangoun, mais un chargé d'affaire provisoire - auquel les autorités ont barré l'accès au pays.

Le Royaume-Uni a annoncé jeudi, jour du cinquième anniversaire du début des exactions sanglantes de l'armée visant les Rohingyas, de nouvelles sanctions envers plusieurs entreprises et personnes liées à la junte. Depuis le coup d'État qui a renversé la dirigeante civile Aung San Suu Kyi, l'armée au pouvoir mène une répression sanglante contre ses opposants, avec plus de 2 100 civils tués et près de 15 000 arrêtés, selon une ONG locale.

