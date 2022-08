Inde: le groupe Adani, proche du BJP, fait une offre publique d’achat sur une télé d’opposition

En Inde, l'écosystème médiatique pourrait basculer définitivement entre les mains du pouvoir en place. Le groupe Adani, du nom de Gautam Adani, l’homme d'affaires le plus riche d’Asie et un proche du Premier ministre Narendra Modi, veut obtenir la majorité des parts de la chaîne NDTV.

De notre correspondant à Bangalore,

New Delhi TV, ici appelé NDTV, est l'une des dernières chaînes à questionner l'idéologie que le BJP fait régner sur le pays. C’est loin d'être une chaîne révolutionnaire, mais elle ne reprend pas systématiquement les polémiques lancées par les nationalistes hindous et organise régulièrement des débats ou elle fait intervenir des membres de l’opposition. Elle est aussi historiquement proche du parti du Congrès, que le BJP veut faire entrer dans l’histoire.

Gautam Adani est le plus riche industriel indien et sa proximité avec le pouvoir en place est établie. Il s’est récemment lancé dans les médias en créant Adani Media Networks Limited (AMNL) et ne cache pas ses intentions : « Avec sa position de leader dans l'information, NDTV est la plate-forme de diffusion la plus appropriée pour concrétiser notre vision. »

Quelle vision ? D’abord celle d’un industriel qui a tout à gagner à travailler avec le gouvernement central, mais aussi celle d’un idéologue qui a ainsi jugé pendant la crise du Covid-19 que « la critique médiatique ne pouvait se faire au détriment de la dignité de la nation ». Une considération proche de celle des nationalistes, pour qui critiquer le gouvernement, c'est critiquer la nation.

Un rachat sous la forme de dettes

NDTV est évaluée à 329 millions d’euros, mais souffre d’un large déficit. Adani a su capitaliser dessus pour racheter le 23 août 29% des parts sous la forme de dettes. Adani a maintenant placé une offre pour racheter 26% des parts supplémentaires.

C’est une sorte de coup, mais, pour Niraj Sharma, fondateur du site bestmediainfo, c’est légal : « Malheureusement, c’était la dernière chaîne à ne pas s’aligner sur la ligne du gouvernement. Mais si l’on veut rester indépendant, on ne peut pas se vendre à travers des dettes et puis jouer la surprise. »

Niraj Sharma fait référence à la réaction des fondateurs historiques de la chaîne, Prannoy et Radhika Roy, qui possèdent toujours 32% des parts. Ils ont fait appel à l'autorité régulatrice de l’Exchange Board of India pour bloquer cette OPA faite selon eux sans leur aval.

Un journalisme indépendant en danger

Pour Manisha Pande, du site NewsLaundry, l’enjeu est crucial : « Pour la fête de l’indépendance, Narendra Modi a affirmé que nous devions tout faire pour respecter les femmes. Le même jour, on a libéré un horrible gang de violeurs et meurtriers du Gujarat. Parmi toutes les chaînes, seule NDTV a soulevé cette contradiction. »

Des figures de l’opposition comme l’avocat Kapil Sibal se sont élevées contre ce qui s'apparente à « la chute du dernier bastion du journalisme indépendant du pays ». Il reste des médias d’opposition en ligne en Inde, mais leur portée est extrêmement limitée.

