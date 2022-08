Un tribunal de Séoul condamne Kim Jong-un à verser 134 000 euros à des Sud-Coréens

Kim Jong-un a été condamné par la justice sud-coréenne pour les agissements de son père en 2002. (image d'illustration) © STR / KCNA VIA KNS

Texte par : RFI 1 mn

C'est une décision de justice peu commune qui a été prise par un tribunal de Séoul cette semaine. Kim Jong-un a été condamné à verser plus de 134 000 euros de dommages et intérêts à neuf Sud-Coréens pour les agissements de son père en 2002. Cette année-là, un conflit autour des frontières maritimes séparant les deux Corées avait entraîné la mort de six Sud-Coréens et treize Nord-Coréens.