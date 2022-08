Le Pakistan décrète l'état d'urgence face à des pluies exceptionnelles

Une famille avec ses affaires à Jamshoro, le 26 août 2022. REUTERS - STRINGER

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Des millions de personnes sont affectées par les inondations au Pakistan depuis le début de la mousson mi-juin 2022. Dans certaines provinces, il est tombé ce mois-ci jusqu’à 780% de pluie en plus que la moyenne enregistrée au mois d’août l’année dernière. Les habitants des provinces du Baloutchistan, de Khyber Pakhtunkhwa et du Sind où les zones les plus touchées sont les parties rurales pauvres, vivent un enfer alors que la pluie continue de tomber.