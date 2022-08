Inde: des tours jumelles symboles de la corruption démolies à l'explosif

La démolition des tours jumelles de Noida a eu lieu ce dimanche 28 août 2022 en banlieue de New Delhi. AP - Altaf Qadri

Les deux tours hautes de 100 mètres ont été démolies ce dimanche 28 août dans la banlieue de New Delhi. Ces immeubles avaient été construits illégalement, un problème de plus en plus fréquent lié à la corruption qui accompagne le boom immobilier du pays.