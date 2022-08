Le ministre australien de la Défense se rend en Europe du 29 août au 1er septembre

Le ministre de la Défense australien a annoncé dimanche 28 août qu'il se rendrait la semaine prochaine en France, en Allemagne et en Grande-Bretagne afin de renforcer les liens en matière de sécurité avec ses partenaires européens. Ce déplacement du 29 août au 1er septembre sera le premier pour Richard Marles depuis la victoire du Parti travailliste aux élections législatives australiennes en mai dernier.

Cette première visite européenne depuis la prise de fonction de Richard Marles vise plusieurs objectifs. Le ministre australien de la Défense espère d'abord renouveler les relations diplomatiques et économiques avec la France, mises à mal après l'annulation en septembre 2021 du « contrat du siècle ».

L'abandon par le précédent gouvernement australien d'un contrat avec l'industriel français Naval Group pour l'acquisition de douze sous-marins avait provoqué une grave crise diplomatique entre les deux pays. Le Premier ministre australien Anthony Albanese s'était déjà engagé le mois dernier à l'issue d'un entretien avec Emmanuel Macron à définitivement tourner la page de cette crise, considérant Paris comme l'un de ses plus anciens partenaires et l'un des plus compétents.

Resserrer les liens dans une zone stratégique

Le ministre australien de la Défense visitera également des chantiers navals en Grande-Bretagne. Canberra doit décider d'ici mars 2023 s'il achètera des sous-marins à propulsion nucléaire au Royaume-Uni ou aux États-Unis.

En Allemagne enfin, Richard Marles participera à une table ronde avec des responsables du secteur de la défense. Cette visite s'inscrit dans un contexte de montée en puissance de la Chine dans la région stratégique de l'Indo-Pacifique où l'Union européenne souhaite également renforcer sa présence.

