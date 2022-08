Covid-19: la Chine ferme provisoirement le plus grand marché d'électronique du monde à Shenzhen

La mégalopole de Shenzhen a annoncé, ce lundi 29 août, la fermeture provisoire du plus grand marché de l’électronique au monde. En cause : deux cas de contamination de Covid-19 avec symptômes ont été rapportés par les autorités sanitaires.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

C’est préventif, c’est provisoire, ont immédiatement fait savoir les autorités. Toujours est-il que ça recommence. Le grand marché de l’électronique de Huaqiangbei, la Mecque des smartphones, là où vous vous pouvez acheter tous les éléments d’un ordinateur et vous le monter ensuite chez vous façon puzzle, ferme donc ses portes jusqu’au vendredi 2 septembre.

Mais les mesures de restrictions sanitaires ont été renforcées dès dimanche, raconte cette habitante de Shenzhen qui travaille dans une société de conseil, jointe par RFI. « Soudainement, tout est devenu plus strict, décrit-elle. Depuis hier, pour accéder à un espace fermé, y compris les bureaux et les magasins, il faut présenter un test Covid négatif de 24 heures, contre 48 heures auparavant. Et depuis ce matin, l’immeuble où se trouve ma compagnie exige même un PCR quotidien. J’ai un collègue qui vient d’un autre district. Il a appelé : il ne peut pas sortir de chez lui ! Et dans le centre-ville, les restaurants de deux districts [de Futian et Luohu] ne peuvent servir qu’à emporter. Je me suis fait livrer mon repas ce midi. »

Certaines résidences renouent avec le confinement dans les districts de Louhu et Futian. Vingt-quatre stations de métro ont été fermées, là aussi de manière provisoire et préventive, assurent les autorités. En matière de « zéro Covid », les 18 millions d’habitants de la mégalopole chinoise en face de Hong Kong n’en sont pas à leur coup d’essai et les tests Covid à répétition. Shenzhen a inauguré les confinements flash en mars dernier. Pas de surprise, mais une certaine lassitude : « Je me suis fâchée hier avec un gardien de centre commercial un peu obtus, poursuit notre témoin. J’avais un PCR 24h de Shanghai, il n’a pas voulu me laisser entrer. »

