Inde: le milliardaire Mukesh Ambani promet un plan pour déployer la 5G en moins de 18 mois

Il promet la technologie 5G dans chaque district de son pays d'ici décembre 2023. Le milliardaire indien Mukesh Ambani vient d'annoncer 25 milliards d'euros d'investissement dans le développement de la 5G en Inde. Les plus grandes villes du pays pourrait bénéficier du service d'ici la fin du mois d'octobre.

Publicité Lire la suite

Le milliardaire indien Mukesh Ambani s'est fixé un objectif : doter les grandes villes de New Dehli, Bombay, Calcutta et Madras de la 5G d'ici la grande fête hindoue de Divali. Les autres attendront quelques mois de plus, mais tout le monde sera servi d'ici un an et demi. « La liberté numérique est un droit imprescriptible pour chaque indien », justifie Mukesh Ambani.

Son groupe Reliance Industries a remporté début août plus du tiers des fréquences 5G allouées par l'État. Un succès pour lequel il a dû débourser l'équivalent de 11 milliards d'euros, auxquels il faut ajouter aujourd'hui 25 milliards d'euros donc pour le développement du réseau dans le pays.

Mais dans le pays qui compte le plus de téléphones portables après la Chine, il ne prend pas beaucoup de risque. Le milliardaire a déjà su attirer les investissements des géants de la tech tels que Google Meta ou encore Intel.

► À lire aussi : Mukesh Ambani, premier indien dans le top 5 des hommes les plus riches du monde

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne