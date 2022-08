La Chine compte 1,051 milliards d'internautes

Plus de 99,5 des Chinois surfent sur internet depuis leur smartphone (image d'illustration). © Nicolas Asfouri, AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L’internet chinois est l’un des plus surveillé au monde, c’est aussi celui qui a le plus de connectés. Selon les chiffres officiels publiés ce mercredi, la Chine compte désormais 1,051 milliards d’internautes et un taux de pénétration d’internet atteignant 74,4%, contre 94,6% aux États-Unis et une moyenne de 87,2% en Europe.