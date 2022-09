Reportage

Inondations au Pakistan: à Nowshera, les rescapés se battent pour survivre

Des membres de la fondation Alkhidmat patrouillent sur un bateau dans une zone résidentielle submergée par les eaux de crue à Nowshera, dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, le 29 août 2022. AFP - ABDUL MAJEED

Mardi 30 août, le gouvernement pakistanais a demandé conjointement avec les Nations unies un appel urgent aux dons de 160 000 millions de dollars, après des inondations dévastatrices qui ont déjà fait plus de 1 136 morts, selon le dernier bilan officiel. Plus de 33 millions de personnes ont été touchées par ces inondations. La pluie a cessé de tomber et dans certains endroits l’eau commence à se retirer. Les opérations de secours se poursuivent alors que l’aide humanitaire se met en place non sans difficulté. Reportage à Nowshera dans la province Khyber Pakhtunkhwa, dans le nord-ouest du Pakistan, l’une des provinces sinistrées où certains habitants ont pu retourner dans leur maison sinistrée.